Минниханов встретился с директором центра уникального приборостроения РАН Булатовым

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился сегодня с директором Научно-технологического центра уникального приборостроения Российской академии наук Маратом Булатовым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Фото: пресс-служба руководителя Татарстана

Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся научной отрасли республики. В том числе затрагивались темы привлечения молодежи в науку, подготовка квалифицированных кадров и сотрудничество с татарстанскими вузами.