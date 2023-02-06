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Официальная хроника
6 февраля 2023  12:47

Минниханов встретился с директором центра уникального приборостроения РАН Булатовым

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Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился сегодня с директором Научно-технологического центра уникального приборостроения Российской академии наук Маратом Булатовым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

 

Фото: пресс-служба руководителя Татарстана

Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся научной отрасли республики. В том числе затрагивались темы привлечения молодежи в науку, подготовка квалифицированных кадров и сотрудничество с татарстанскими вузами.

#Рустам Минниханов
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