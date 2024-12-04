Минниханов встретился с делегацией «Росатома» и РФЯЦ – ВНИИЭФ

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ Рустам Минниханов провел встречу с делегацией Госкорпорации «Росатом» и Российского федерального ядерного центра – ВНИИЭФ. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя республики.

Он выразил благодарность коллегам за сотрудничество в реализации совместных проектов в сферах образования, промышленности и информационных технологий. Минниханов отметил, что РТ обладает значительным промышленным потенциалом и компетенциями, а предприятия республики совместно с «Росатомом» внедряют передовые технологии и реализуют новые проекты.

«Для нас важно, что „Росатом“ включил наши университеты в число опорных вузов, стал ключевым партнером передовой инженерной школы на базе КНИТУ-КАИ. Это позволило нашим вузам улучшить подготовку студентов, а Росатому – обеспечить производство подготовленными инженерными кадрами. Уверен, мы продолжим наше сотрудничество, направленное на реализацию новых совместных проектов», – сказал Раис РТ.

В ходе встречи также обсуждались новые перспективные проекты. Стороны договорились о предоставлении возможности студентам из Татарстана получить дополнительные знания на базе вузов научных институтов.