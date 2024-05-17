Минниханов встретился с делегацией Палестины: Исламский мир вам очень сопереживает

Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с делегацией Палестины, которая принимает участие в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum». Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Раис отметил, что делегация Палестины является традиционным гостем события. Республика выступает за продолжение сотрудничества, все установленные контакты будут поддерживаться и в дальнейшем.

Отдельно он остановился на событиях в регионе: «Исламский мир очень сопереживает Палестине». Минниханов выразил сожаление, что все инициативы Президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта и созданию суверенного палестинского государства отвергаются.

«Следим за событиями, которые происходят на вашей земле», — добавил он.

Палестинская проблема также стала основным вопросом, рассматривавшемся на Саммите глав государств и правительств стран ОИС в Гамбии, который состоялся 4-5 мая. Кроме того, удобной площадкой для обсуждения актуальных вопросов стал проходящий в столице Татарстана форум «Россия — Исламский мир: KazanForum», заметил Рустам Минниханов.