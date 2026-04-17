Минниханов встретился с делегацией дипломатических миссий иностранных государств в России

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с делегацией дипломатических миссий иностранных государств в России. Переговоры состоялись в Казанском Кремле, передает пресс-служба руководителя республики.

Во встрече приняли участие представители посольств Китая и 10 стран Юго-Восточной Азии – Брунея, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Сингапура, Таиланда и Филиппин.

Минниханов поблагодарил МИД России за организацию визита и подчеркнул значение международного сотрудничества для развития регионов.

«Россия всегда проводила и будет проводить взвешенный, конструктивный внешнеполитический курс, который учитывает как наши национальные интересы, так и объективные тенденции мирового развития. Несмотря на все трудности, наша страна настроена поддерживать открытые и взаимовыгодные отношения со всеми партнерами, заинтересованными в сотрудничестве, углублять связи в экономике и гуманитарной сфере, сообща противостоять острым вызовам и общим угрозам», – сказал Раис Татарстана.

Он отметил, что приоритетными направлениями развития экономики республики остаются нефтепереработка, нефтехимия, машиностроение, АПК и IT-сфера. По словам Минниханова, Татарстан ориентирован на расширение экспорта, укрепление позиций региональных брендов и привлечение инвестиций.

«Татарстан – это динамично развивающаяся республика, где сочетаются передовые технологии, мощная промышленная база и открытость к международному партнерству. В республике производится конкурентоспособная продукция, востребованная далеко за пределами России. Наша цель – расширить экспорт, укрепить позиции татарстанских брендов и привлечь инвестиции в республику», – подчеркнул Раис Татарстана.

Отдельное внимание он уделил сотрудничеству со странами исламского мира, отметив участие республики в международных проектах и форумах, а также развитие исламского банкинга и культурных инициатив.

«Мы очень плотно взаимодействуем с партнерами из мусульманских государств в торгово-экономической, инвестиционной, научно-образовательной и культурной сферах, в области спорта и туризма. По поручению руководства страны я возглавляю Группу стратегического видения „Россия – Исламский мир“. Наша республика – пилотный регион по внедрению принципов исламского банкинга и финансирования в России. Также Казань в этом году удостоена статуса культурной столицы исламского мира», – сообщил Раис республики.

Минниханов также напомнил, что в Татарстане ежегодно проходят крупные международные мероприятия с участием иностранных партнеров. Он пригласил гостей принять участие в Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum», форуме российско-китайского сотрудничества «РОСТКИ», форуме «TIME: Татарстан-Индия. Взаимная эффективность», Глобальном молодежном саммите, Kazan Digital Week и других.

В 2024 году Казань стала местом проведения саммита БРИКС. В те дни столицу республики посетили руководители и делегации 36 государств и 6 международных организаций.

Раис РТ отметил, что в республике работают 10 генеральных консульств иностранных государств, и предложил рассмотреть возможность расширения дипломатического присутствия в Казани.

Он сообщил, что внешнеторговый оборот Татарстана по итогам прошлого года составил $14,5 млрд, при этом Китай остается одним из ключевых торговых партнеров с объемом свыше $3,3 млрд. Также активно развиваются связи с Вьетнамом, Индонезией, Малайзией, Сингапуром и другими странами региона.

«Были бы признательны за содействие в расширении торгово-экономического взаимодействия с вашими странами, поддержку в организации бизнес-миссий, взаимных визитов, форумов и установлении новых контактов для взаимовыгодного роста», – добавил Рустам Минниханов.

Представители дипломатических миссий в свою очередь обозначили направления для расширения сотрудничества. Посол Филиппин в России Игорь Гарлит Байлен отметил потенциал Татарстана в торговле, АПК, образовании, халяль-индустрии и спорте.

«Мы все готовы работать с Татарстаном. Ваша республика – лидер в торговле, АПК, научно-образовательной сфере, индустрии халяль, спорте, культурном диалоге. Мы надеемся на дальнейшее укрепление нашего сотрудничества в рамках дружеских отношений с Россией», – сказал посол.

Посол Индонезии в РФ Хосе Антонио Морато Тавареш сообщил о высоком уровне образовательного взаимодействия и отметил потенциал для расширения экономических связей.

Посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой подчеркнул важность прямого авиасообщения с Казанью для развития туризма и деловых контактов.

Полномочный министр посольства КНР в РФ Тан Гоцан заявил, что межрегиональное сотрудничество России и Китая развивается активно на уровне руководства стран.

Посол Камбоджи в России Паня Пичкхун отметил уже существующие деловые контакты с татарстанскими предприятиями и выразил уверенность в их дальнейшем укреплении.

Посол Малайзии в РФ Чеонг Лун Лай отдельно подчеркнул значимость совместной работы в рамках Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».