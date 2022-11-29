Минниханов встретился с бизнесменами и промышленниками из РТ и Азербайджана

Президент Татарстана Рустам Минниханов поучаствовал в татарстано-азербайджанском деловом форуме. Участниками встречи стали представители крупных промышленных предприятий и бизнесмены с обеих сторон, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Фото: пресс-служба Президента РТ

«Существует значительный потенциал для расширения взаимодействия между нашими республиками в области поставок продукции нефтетехнической и машиностроительной отраслей Татарстана, развития связей в инвестиционной и инновационно-производственной сфере, в области высоких технологий, судостроения и автомобилестроения, здравоохранения, производства медицинской продукции и фармацевтических препаратов, сотрудничества торгово-промышленных палат», — рассказал о перспективах сотрудничества Минниханов.

Он обратился к руководству Азербайджана, поблагодарив его за деятельное участие в укреплении сотрудничества с Татарстаном.

Как отметил вице-премьер Азербайджана Шахин Абдулла оглы Мустафаев, РТ по-прежнему является одним из ведущих партнеров республики. Благодаря совместной работе лидеров государств — Президента России Владимира Путина и Президента Азербайджана Ильхама Алиева отношения стран имеют стратегический характер и развиваются во всех сферах деятельности.

«Межрегиональные связи — приоритетное направление для нас. Татарстан входит в десятку основных торговых партнеров. Мы рассчитываем , что по итогам этого года наш товарооборот вырастет в разы», — добавил он.

В финале встречи стороны подписали соглашение между союзом «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан» и Агентством Развития Малого и Среднего Бизнеса Азербайджанской Республики. Также Торгово-промышленная палата Республики Татарстан подписала соглашение с Торгово-промышленной Палатой Азербайджанской Республики. Кроме того, по итогам форума был подписан меморандум между Российским производителем ООО «Ай-Пласт» и Азербайджанскими компаниями ООО «Klinfiks», ООО «İSE MANAGEMENT».