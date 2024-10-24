Минниханов встретился с Бердымухамедовым: «Наше сотрудничество имеет давнюю историю»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе работу над совместными проектами.

«Наше сотрудничество имеет давнюю историю. По всем направлениям работаем системно. Проекты, в которых задействованы наши предприятия, показывают хорошую динамику», — заявил Раис Татарстана.

Бердымухамедов подчеркнул, что отношения с Татарстаном продолжат развиваться в поступательном ключе, и отметил успешное развитие региона, ставшего площадкой столь важного события.

Затем Рустам Минниханов вручил гостю орден «Дуслык».

«Награда станет символом нашего сотрудничества», — заявил Президент Туркменистана.

Напомним, что с 22 по 24 октября в Казани проходит саммит БРИКС.