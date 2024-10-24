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Минниханов встретился с Бердымухамедовым: «Наше сотрудничество имеет давнюю историю»
Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба руководителя РТ.
Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе работу над совместными проектами.
«Наше сотрудничество имеет давнюю историю. По всем направлениям работаем системно. Проекты, в которых задействованы наши предприятия, показывают хорошую динамику», — заявил Раис Татарстана.
Бердымухамедов подчеркнул, что отношения с Татарстаном продолжат развиваться в поступательном ключе, и отметил успешное развитие региона, ставшего площадкой столь важного события.
Затем Рустам Минниханов вручил гостю орден «Дуслык».
«Награда станет символом нашего сотрудничества», — заявил Президент Туркменистана.
Напомним, что с 22 по 24 октября в Казани проходит саммит БРИКС.
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