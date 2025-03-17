Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с архиереями Татарстанской митрополии Русской православной церкви. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Беседа состоялась в здании Казанского епархиального управления. В ней приняли участие правящий архиерей – митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, епископ Чистопольский и Нижнекамский Пахомий, епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий, епископ Набережночелнинский и Елабужский Гавриил, а также заместитель руководителя Администрации Раиса РТ – руководитель Департамента Раиса РТ по вопросам внутренней политики Руслан Мухарлямов.

Владыка Кирилл выразил Раису Татарстана благодарность за неизменную и всестороннюю поддержку, оказываемую церкви в деле воссоздания храма Николы Тульского и зданий корпусов Казанского Богородицкого мужского монастыря, храма-памятника Спаса Нерукотворного на реке Казанке и в других важных проектах.

Митрополит рассказал Рустаму Минниханову о текущей деятельности епархий митрополии, в том числе о миссии в зоне проведения специальной военной операции, о социальной, образовательной и молодёжной работе.

В ходе встречи архиереи обсудили с Раисом РТ вопросы, связанные со служением Русской православной церкви на территории Татарстана.

Подобные встречи Рустама Минниханова с представителями православного духовенства стали традиционными. Ранее он встречался с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом и епископом Набережночелнинским и Елабужским Гавриилом в сентябре 2024 года, с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом – в августе 2024 года и так далее. Недавно, в феврале 2025 года, Раиса Татарстана принял в своей резиденции патриарх Московский и всея Руси Кирилл.