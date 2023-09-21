Минниханов встретил в аэропорту Казани вице-премьера России Викторию Абрамченко

В Татарстан с рабочей визитом прибыла заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко. Гостью в международном аэропорту «Казань» встречали Раис Татарстана Рустам Минниханов и другие официальные лица.

Во время пребывания в республике Виктория Абрамченко посетит биологические очистные сооружения в Казани, стройплощадку мусоросжигательного завода Казани, ознакомится с работами, проводимыми на рекультивируемом Самосыровском полигоне.

Кроме того, во время осмотра набережной озера Кабан Виктории Абрамченко презентуют республиканскую программу развития общественных пространств, рассказали в пресс-службе Раиса РТ.

Напомним, тему очистных сооружений в Татарстане в 2020 году во время онлайн встречи с Раисом РТ Рустамом Миннихановым обсудил Президент России Владимир Путин. В беседе глава Государства отметил, что федеральные органы готовы оказать поддержку в данном вопросе, в том числе в рамках соотвествующего национального проекта.