Минниханов встретил прибывшего в Казань Гурбангулы Бердымухамедова

В четверг, 19 мая, Президент Татарстана Рустам Минниханов встретил в казанском аэропорту Гурбангулы Бердымухамедова, Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана.

Бердымухамедов прилетел в Татарстан на празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Минниханов пригласил главу верхней палаты туркменского парламента во время визита в Туркменистан в апреле этого года.

Гурбангулы Бердымухамедов занимал пост Президента Туркменистана с 21 декабря 2006 по 19 марта 2022 года. Затем он подал в отставку. На выборах победил его сын – Сердар Бердымухамедов.