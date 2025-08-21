news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 21 августа 2025 11:27

Минниханов встретил Михаила Мишустина в аэропорту Казани

Читайте нас в
Телеграм

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретил в аэропорту Казани председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, который прибыл в столицу Татарстана для участия во Всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений». Об этом в своем Телеграм-канале сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Во встрече также принял участие полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

На форуме планируется объявление победителей конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды.

Видео: Телеграм-канал Лилии Галимовой

#Рустам Минниханов #Михаил Мишустин
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений» стартует в Казани

Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений» стартует в Казани

20 августа 2025
Как татарстанцы могут вернуть до 20 тыс. рублей за занятия спортом

Как татарстанцы могут вернуть до 20 тыс. рублей за занятия спортом

20 августа 2025