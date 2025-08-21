Минниханов встретил Михаила Мишустина в аэропорту Казани

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретил в аэропорту Казани председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, который прибыл в столицу Татарстана для участия во Всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений». Об этом в своем Телеграм-канале сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Во встрече также принял участие полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

На форуме планируется объявление победителей конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды.

Видео: Телеграм-канал Лилии Галимовой