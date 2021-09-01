Минниханов: Все социально значимые госуслуги до конца года переведут в электронный вид

Все социально значимые государственные и муниципальные услуги в Татарстане до конца года будут переведены в электронный вид. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов во время лекции для студентов в рамках проекта Российского общества «Знание».

«Сегодня Татарстан лидирует в части цифровизации, оказания услуг и сервисов. Мы в этом году все государственные сервисы должны привести в электронный вид. Если не ошибаюсь, уже 70 услуг мы перевели, еще 40 услуг нужно перевести. Это огромная работа, которую делают наши татарстанские разработчики», — сказал Минниханов.

Президент Татарстана напомнил, что созданные в республике ИТ-решения используются во многих регионах России, в том числе и в Москве. При этом цифровизации органов власти республики продолжается, что требует от специалистов высокой квалификации.

«Отдельный блок — подготовка кадров. Сегодня около 3 тыс. специалистов готовят наши вузы и ссузы. И большое внимание мы уделяем школам ИТ-направленности. Даже если взять ЕГЭ по информатике, у нас значительный рост в сравнении со среднероссийскими показателями. Процентов на 40% больше берут информатику», — отметил Минниханов.

Президент Татарстана провел лекцию для студентов на тему «Цифровизация в регионах. Опыт Республики Татарстан».

Национальные проекты реализуются в РФ с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина. Они охватывают 12 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жилье и городская среда», «Цифровая экономика» и др.