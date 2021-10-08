Минниханов: Все школы Татарстана будут обеспечены точками доступа Wi-Fi

Все образовательные учреждения Республики Татарстан будут обеспечены точками доступа Wi-Fi. В настоящее время для повышения доступности современного учебного контента и технологий все школы республики уже подключены к интернету. Об этом на ежегодном Послании Госсовету РТ заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Важнейшей целью в сфере образования для нас является создание условий для каждого ребенка – вне зависимости от места жительства – для получения качественного образования, воспитания гармонично развитой, здоровой и социально ответственной личности», – отметил руководитель республики.

Минниханов добавил, что согласно комплексной оценке Рособрнадзора лишь 90 школ республики показывают высокие результаты обучения. Поэтому перед Татарстаном стоит задача подтянуть остальные учебные заведения к этой планке.

«Участие в национальных проектах, реализация республиканских программ позволяет существенно укрепить образовательную инфраструктуру. Мы продолжим эту работу», – отметил Президент.

Спикер также подчеркнул, что наряду с этим важно повышать цифровую грамотность школьников, чтобы они могли безопасно осваивать киберпространство, не поддаваться на уловки мошенников и кибербуллинг, а также понимали, что такое конфиденциальность данных. «Необходимо также повышать компетенции педагогов и родителей в этой области, обучать их навыкам распознавания и реагирования на угрозы для детей в интернете», – добавил Рустам Минниханов.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.