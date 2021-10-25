Минниханов: Все параметры соглашений с федеральным центром должны быть достигнуты

Необходимо продолжать соблюдать жесткую финансовую дисциплину для исполнения первоочередных и социальных обязательств. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов республики в Кабинете Министров РТ.

«Отмечу, что существенные затраты требуют задачи в рамках национальных проектов. Они не обсуждаются. В этом году мы направим на данные цели 31,3 млрд рублей, из них 8,1 млрд — из бюджета республики. Все параметры, заложенные в соглашениях с федеральным центром, должны быть достигнуты», — подчеркнул Президент республики.

Ранее сообщалось, что собственные доходы консолидированного бюджета Татарстана за девять месяцев составили 232,4 млрд рублей.

Бюджет на 2022 год сформирован с дефицитом 11 млрд рублей. «Эти средства нам необходимо также изыскать уже сегодня, так как часть дефицита будет покрываться за счет переходящих остатков», — отметил Минниханов.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В 2020 году после начала пандемии коронавируса их цели были скорректированы.