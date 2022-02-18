Минниханов: «Все органы власти должны оказывать содействие, чтобы бизнес развивался»

Благополучие Татарстана зависит от благополучия каждого предприятия республики, поскольку реализация государственных программ связана с объемом собираемых налогов. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании коллегии Минпромторга РТ.

«В целом наша экономика, наше благополучие — это благополучие каждого предприятия. Если вы будете хорошо себя чувствовать, платить зарплату и налоги, то и у нас все будет хорошо. Поэтому все органы власти, начиная от федеральных, субъектных, муниципальных, должны оказывать содействие и поддержку, чтобы бизнес развивался. И мы это видим: наши проекты и программы мы реализуем благодаря тем налогам, которые получаем благодаря вашей хорошей работе», — сказал Минниханов.

Президент РТ отметил, что Татарстан получает существенную поддержку от федерального центра, хотя иногда средства на возмещение затрат приходится выбивать с трудом.

«Есть огромная поддержка наших федеральных коллег. Изменить [постановление Правительства РФ] №1119 было не просто, но мы эту крепость взяли. Пять лет [изменили] на пятнадцать лет. И вообще иногда поражаешься, почему чиновникам ничего не надо? Ведь никто ничего лишнего не просит. Мы просим, чтобы часть денег, которые мы заработаем, пошла на то, чтобы создать эти рабочие места», — отметил Президент Татарстана.

Постановление Правительства РФ №1119 предполагает компенсацию регионам средств на строительство инфраструктуры для бизнеса и создание рабочих мест. Ранее оно предусматривало пятилетний период, за который нужно было построить инфраструктуру, а затем промышленные предприятия. Такое требование во многом было нереализуемым. Благодаря Татарстану этот период увеличили до 15 лет, и в итоге регионы получили дополнительный инструмент для развития бизнеса.