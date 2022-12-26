Минниханов: Все намеченные экономические параметры в 2022 году выполнены

Объем валового регионального продукта и промышленного производства в этом году превысит показатели прошлого года, сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с журналистами в IT-парке им. Башира Рамеева.

Он отметил, что год был тяжелый в связи с тем, что появились западные санкции и республика на себе это почувствовала как промышленно развитый регион – многие компоненты поступали из-за рубежа. Осложнилась работа и в части продвижения продукции.

«Нужны новые направления, нужны новые решения, новые поставщики, ну, и самое главное в этой ситуации – мы должны надеться на себя. Все узкие места мы видим. У нас должна быть четкая системная работа для того, чтобы экономика наша работала. В этом году, несмотря на все сложности, мы и по объему промышленной продукции и по валовому региональному продукту не падаем. Наоборот, у нас есть рост», – подчеркнул Минниханов.

По его словам, рост мог бы быть и больше, если бы не санкции. Он также отметил результаты в сельском хозяйстве и привлечении инвестиций в основной капитал.

«Все намеченные нами параметры выполнены. Выполнены все задачи, связанные с национальными проектами, республиканскими проектами. Это, конечно, благодаря слаженной системной работе всех органов власти республики и наших территориальных учреждений федеральных органов власти, муниципалитетов, а также наших предприятий – государственной и частной формы собственности», – подчеркнул Президент РТ.

Он отметил, что республика получает большую федеральную поддержку в первую очередь на реализацию инфраструктурных проектов.