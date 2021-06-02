news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
2 июня 2021  11:00
Марат Ишкильдин

Минниханов вручит спортсменам ватерпольной команды «Синтез» медали столетия ТАССР

news_top_970_100

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравит вотерпольную команду «Синтез» с победой и вручит спортсменам медали 100-летия ТАССР. Об этом на брифинге рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«На этой неделе у нас также ожидается, что Президент республики будет чествовать вотерпольную команду „Синтез“ по случаю победы в чемпионате России по водному поло среди мужских команд сезона 2020-2021 года», — сказала Галимова. 

Спортсменов ждет награждение, вручение медалей ТАССР, «За доблестный труд» и благодарственные письма от имени Президента РТ.

Команда «Синтез» неоднократно становилась победителем и призером крупных российских и международных соревнований. Игроки команды становились призерами Олимпийских игр в составе сборной России.

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное