Минниханов вручит спортсменам ватерпольной команды «Синтез» медали столетия ТАССР

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравит вотерпольную команду «Синтез» с победой и вручит спортсменам медали 100-летия ТАССР. Об этом на брифинге рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«На этой неделе у нас также ожидается, что Президент республики будет чествовать вотерпольную команду „Синтез“ по случаю победы в чемпионате России по водному поло среди мужских команд сезона 2020-2021 года», — сказала Галимова.

Спортсменов ждет награждение, вручение медалей ТАССР, «За доблестный труд» и благодарственные письма от имени Президента РТ.

Команда «Синтез» неоднократно становилась победителем и призером крупных российских и международных соревнований. Игроки команды становились призерами Олимпийских игр в составе сборной России.