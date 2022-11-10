Минниханов вручил сотрудникам МВД ключи от служебных автомобилей

фото: телеграм-канал Президента Татарстана Рустама Минниханова

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником. Рядом со зданием Управления ГИБДД по РТ им вручили ключи от новых служебных машин, поделился он в своем телеграм-канале.

«Поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником! Утром традиционно вручили ключи от служебных автомобилей. Спасибо, ребята, за ваш непростой и очень важный труд! Здоровья вам и вашим семьям!» — говорится в сообщении.

Напомним, что российских сотрудников МВД уже поздравил Президент РФ Владимир Путин. Он отметил их вклад в ходе специальной военной операции и поблагодарил за обеспечение правопорядка, пресечение провокаций и диверсий в Донбассе.