news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
19 декабря 2022  15:04
Елена Саляхова

Минниханов вручил сотрудникам МЧС ключи от новых пожарных машин

news_top_970_100


Ключи от новых пожарных машин и спасательной техники вручили сегодня сотрудникам МЧС. В торжественной церемонии на площадке КРК «Пирамида» приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава МЧС России Александр Куренков. 

В ведомстве отметили, что с каждым годом оснащение сотрудников МЧС становится только лучше. В основном, благодаря поддержке руководства республики и МЧС России.  

«За последние два года подразделениям были переданы 32 единицы техники. 27 пожарных и спасательных автомобилей были отремонтированы. Кроме того, спецтехникой регулярно пополняются подразделения добровольной пожарной охраны. За этот год они самостоятельно потушили более ста пожаров и спасли двух человек», – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. 

Сегодня подразделения получили десять пожарных машин и аварийно-спасательной техники. Также им вручили сертификаты на 14 мобильных постов тушения пожаров.
 

#Рустам Минниханов #пожарная техника
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное