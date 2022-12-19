Минниханов вручил сотрудникам МЧС ключи от новых пожарных машин



Ключи от новых пожарных машин и спасательной техники вручили сегодня сотрудникам МЧС. В торжественной церемонии на площадке КРК «Пирамида» приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава МЧС России Александр Куренков.

В ведомстве отметили, что с каждым годом оснащение сотрудников МЧС становится только лучше. В основном, благодаря поддержке руководства республики и МЧС России.

«За последние два года подразделениям были переданы 32 единицы техники. 27 пожарных и спасательных автомобилей были отремонтированы. Кроме того, спецтехникой регулярно пополняются подразделения добровольной пожарной охраны. За этот год они самостоятельно потушили более ста пожаров и спасли двух человек», – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня подразделения получили десять пожарных машин и аварийно-спасательной техники. Также им вручили сертификаты на 14 мобильных постов тушения пожаров.

