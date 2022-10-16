Минниханов вручил сертификат на миллион рублей челнинской больнице скорой помощи

Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил Больнице скорой медицинской помощи (БСМП) Набережных Челнов сертификат на 1 млн рублей за победу в республиканском конкурсе «Лучший архив некоммерческой организации республики. Эти средства планируется направить на оцифровку медицинских данных.

Работа по созданию современного архива длилась пять лет, сообщается в телеграм-канале БСМП. Комитет республики Татарстан по архивному делу тщательно оценивал организацию работы архивов и ведение документации. В частности, специалисты осмотрели отремонтированное здание архива больницы, в котором установлена современная порошковая система пожаротушения, а все помещения оборудованы специальными противопожарными дверями.

Фото: телеграм-канал БСМП Набережных Челнов

«Все сделанное гарантирует, что информация полностью защищена от потери, ущерба, разрушения и несанкционированного доступа. Ежегодно в архиве больницы регистрируются до 80 тысяч единиц архивного материала», – говорится в сообщении.

«Сейчас держим курс на цифровизацию архивных данных. Сегодня создание цифровых архивов медицинских данных – требование времени», – отметил на церемонии награждения главный врач БСМП Марат Мухамадеев.