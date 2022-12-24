Минниханов вручил сертификат на 43 автомобиля сотрудникам Госкомитета РТ по биоресурсам

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов передал сертификат на 43 автомобиля «УАЗ Hunter» для сотрудников Государственного комитета РТ по биологическим ресурсам руководителю ведомства Федору Баткову. Церемония прошла в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Фото: пресс-служба Президента РТ

Машины предназначены для выполнения инспекторами комитета служебных задач. Рустам Минниханов выразил уверенность, что работники ведомства будут бережно относиться к транспортным средствам, а также исправно нести службу даже в праздничные новогодние каникулы.

В Татарстане организована большая работа по выявлению и пресечению нарушений законодательства в сфере охоты, а также по поддержанию порядка на особо охраняемых природных территориях.

Фото: пресс-служба Президента РТ

В завершающемся 2022 году по результатам надзорных мероприятий был возмещен ущерб, причиненный охотничьим ресурсам (98% от предъявленного). Возбуждено 78 уголовных дел за нарушение природоохранного законодательства по материалам, переданным в правоохранительные органы, причем по 55 уголовным делам вынесены судебные решения. Выполнены мероприятия по очистке акваторий рек региона от браконьерских сетей (изъято 3410 сетей).