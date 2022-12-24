Минниханов вручил сертификат на 43 автомобиля сотрудникам Госкомитета РТ по биоресурсам
Президент Татарстана Рустам Минниханов передал сертификат на 43 автомобиля «УАЗ Hunter» для сотрудников Государственного комитета РТ по биологическим ресурсам руководителю ведомства Федору Баткову. Церемония прошла в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба руководителя республики.
Машины предназначены для выполнения инспекторами комитета служебных задач. Рустам Минниханов выразил уверенность, что работники ведомства будут бережно относиться к транспортным средствам, а также исправно нести службу даже в праздничные новогодние каникулы.
В Татарстане организована большая работа по выявлению и пресечению нарушений законодательства в сфере охоты, а также по поддержанию порядка на особо охраняемых природных территориях.
В завершающемся 2022 году по результатам надзорных мероприятий был возмещен ущерб, причиненный охотничьим ресурсам (98% от предъявленного). Возбуждено 78 уголовных дел за нарушение природоохранного законодательства по материалам, переданным в правоохранительные органы, причем по 55 уголовным делам вынесены судебные решения. Выполнены мероприятия по очистке акваторий рек региона от браконьерских сетей (изъято 3410 сетей).