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Минниханов вручил Салавату Фатхутдинову орден Дружбы
Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с народным артистом Татарстана, заслуженным артистом России, художественным руководителем театра песни «Салават» Салаватом Фатхутдиновым. Он поздравил исполнителя, недавно отпраздновавшего 65-летие, и вручил орден Дружбы, сообщает пресс-служба руководителя РТ.
Минниханов отметил большой вклад Фатхутдинова в развитие татарской культуры и искусства, популярность певца среди представителей разных возрастов.
«Вы — настоящий народный любимец, кумир нескольких поколений. Ваши песни знают и любят все», — сказал Раис республики.
Орденом Дружбы народный артист Татарстана отмечен за выдающиеся достижения в области музыкального искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность. Кроме того, ему объявлена благодарность Президента России. Он удостоился награды за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.
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