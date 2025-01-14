Минниханов вручил Салавату Фатхутдинову орден Дружбы

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с народным артистом Татарстана, заслуженным артистом России, художественным руководителем театра песни «Салават» Салаватом Фатхутдиновым. Он поздравил исполнителя, недавно отпраздновавшего 65-летие, и вручил орден Дружбы, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Минниханов отметил большой вклад Фатхутдинова в развитие татарской культуры и искусства, популярность певца среди представителей разных возрастов.

«Вы — настоящий народный любимец, кумир нескольких поколений. Ваши песни знают и любят все», — сказал Раис республики.

Орденом Дружбы народный артист Татарстана отмечен за выдающиеся достижения в области музыкального искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность. Кроме того, ему объявлена благодарность Президента России. Он удостоился награды за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.