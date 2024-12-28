news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Политика 28 декабря 2024 13:41

Шаймиев награжден Благодарностью Президента РФ

Скопировать ссылку
Шаймиев награжден Благодарностью Президента РФ
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев удостоен Благодарности Президента РФ. Награду ему вручил Раис республики Рустам Минниханов, сообщает руководитель его пресс-службы Лилия Галимова.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100