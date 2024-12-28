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Шаймиев награжден Благодарностью Президента РФ
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Фото: пресс-служба Раиса РТ
Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев удостоен Благодарности Президента РФ. Награду ему вручил Раис республики Рустам Минниханов, сообщает руководитель его пресс-службы Лилия Галимова.
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