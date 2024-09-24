Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов вручил руководству Росреестра государственные награды Татарстана
Медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» наградил Рустам Минниханов главу Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) Олега Скуфинского.
Такую же награду вручили заместителю Скуфинского – Елене Мартыновой, сообщает пресс-служба татарстанского лидера.
На встрече Раиса Татарстана с руководством Росреестра, которое прошло в Доме Правительства РТ, обсуждались вопросы дальнейшего взаимодействия на межрегиональном уровне и мероприятия по внедрению федеральной государственной информационной системы «Национальная система пространственных данных».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»