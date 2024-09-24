Минниханов вручил руководству Росреестра государственные награды Татарстана

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» наградил Рустам Минниханов главу Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) Олега Скуфинского.

Такую же награду вручили заместителю Скуфинского – Елене Мартыновой, сообщает пресс-служба татарстанского лидера.

На встрече Раиса Татарстана с руководством Росреестра, которое прошло в Доме Правительства РТ, обсуждались вопросы дальнейшего взаимодействия на межрегиональном уровне и мероприятия по внедрению федеральной государственной информационной системы «Национальная система пространственных данных».