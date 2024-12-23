Минниханов вручил премию им. В.В. Марковникова действительному члену РАН

Раис РТ Рустам Минниханов на заседании Совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг» вручил международную премию им. В.В. Марковникова действительному члену РАН, заведующему лабораторией Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, доктору химических наук, профессору Валентину Ананикову. Награду ему дали за выдающийся вклад в области органической химии, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Лауреат премии также выступил на заседании холдинга с лекцией «Цифровые химические технологии. Химия от Марковникова до наших дней». Он рассказал о трансформации химической науки и промышленности через интеграцию цифровых технологий и искусственного интеллекта (ИИ), в которой раскрывается эволюция химии от классических открытий В.В. Марковникова до современных подходов.

Как подчеркнул Минниханов, «такие лекции надо практиковать – они дают возможность продвигаться вперед».

Также на заседании гендиректор компании CARBONTEX Вячеслав Рогожников представил доклад «3D. Ткачество. Умное армирование композиционных материалов». Отметим, что через четыре года с момента основания в Казани компания стала резидентом ОЭЗ «Иннополис» - для реализации своего проекта.

Помимо Рогожникова, выступил и замгендиректора компании «Р7-Офис» (Москва) Антон Мостовой, который рассказал про отечественное ПО упомянутой организации.

«Р7-Офис» - производитель редакторов текстовых документов, таблиц, презентаций, схем, почтового клиента и программной платформы для совместной работы пользователей, включая видеоконференцсвязь, мессенджер, календарь и дисковое хранилище.

Гендиректор ICL Services Руслан Вагизов выступил с докладом о развитии импортозамещения ИТ на базе Колибри-АРМ и программно-аппаратных комплексов.

В завершение гендиректор АО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин представил перечень углеводородного сырья и нефтехимической продукции, поставляемых предприятиям и субъектам малого и среднего предпринимательства НГХК РТ на 2025 год.

Отметим, что международную премию имени В. В. Марковникова вручают выдающимся ученым и исследователям в области органической химии. Награду учредили, чтобы стимулировать развития химии в регионе и поощрять талантливых учёных за их вклад в эту науку. Премию назвали в честь выдающегося русского химика Владимира Васильевича Марковникова, внёсшего весомый вклад в развитие теории химического строения органических соединений и стереохимии.

фото: пресс-служба Раиса РТ