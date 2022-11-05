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Ру Тат
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Официальная хроника
5 ноября 2022  12:28
Егор Никитин

Минниханов вручил премии за развитие институтов гражданского общества в Татарстане

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Эффективная работа институтов гражданского общества позволяет добиваться сплоченности и единства граждан, это особенно важно в условиях проведения спецоперации. Об этом на ежегодной церемонии вручения премии за вклад в развитие институтов гражданского общества заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Хочу выразить вам признательность за активную гражданскую позицию, повседневное участие в решении важных задач развития нашего общества», — обратился к участникам торжества Минниханов. 

Он напомнил, что вручение премии традиционно проходит каждый год в преддверие знаковых дат для страны и республики — Дня народного единства и Дня Конституции Татарстана. 

«Эти государственные праздники имеют важнейшее значение в жизни нашей многонациональной страны, символизируют единение общества. Сплоченность и единство граждан — основа общественно-политического и социально-экономического развития. Особенно это важно сейчас, когда в условиях проведения специальной военной операции вся страна сплотилась вокруг наших доблестных воинов и Верховного главнокомандующего [Президента РФ Владимира Путина]», — подчеркнул Рустам Минниханов.

По его словам, конкурс на соискание премии в этом году показал высокую активность общественных объединений и организаций республики. 

«Сегодня мы собрались, чтобы отметить лучшие практики в развитии общественного движения Татарстана», — резюмировал Президент РТ.

Он перечислил лауреатов премии, среди которых оказались представители образовательной сферы, студенческого движения, региональных ветеранских организаций и многих других направлений. 

«Символично, что сегодня, когда наша армия выполняет священный долг по защите безопасного будущего России, мы награждаем местные общественные организации ветеранов боевых действий, которые вносят неоценимый вклад в патриотическое воспитание молодого поколения», — отметил Рустам Минниханов. 

По окончании вступительной речи церемония продолжилась вручением дипломов и знаков премии, а затем — общим фотографированием. 

Премия Президента Татарстана за вклад в развитие институтов гражданского общества присуждается с 2015 года гражданам и социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО) за деятельность и проекты, получившие общественное признание, а также за многолетний личный вклад в развитие этого направления. 

В 2022 году конкурс на соискание премии проходил с 26 августа по 29 сентября. Кандидатов выдвинули республиканские НКО, общественные советы при министерствах, ведомствах и муниципальных образованиях РТ.

#Рустам Минниханов
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