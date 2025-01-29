Минниханов вручил пожарным и спасателям ключи от 20 новых единиц техники

Фото: t.me/rustamminnikhanov

Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил пожарным и спасателям ключи от 20 новых спецмашин. Об этом руководитель республики рассказал в своем Telegram-канале.

«На боевое дежурство дополнительно заступили пожарные автоцистерны, аварийно-спасательные автомобили высокой проходимости, маломерное судно и снегоходы», – пояснил Раис РТ.

Фото: t.me/rustamminnikhanov

«Янгын сүндерү һәм коткару хезмәте бүлекчәләрен кирәкле техника белән җиһазландыру Татарстан өчен һәрвакыт өстенлекле мәсьәләләрдән булды (в переводе с татарского — „Для Татарстана оснащение подразделений пожарной и спасательной службы необходимой техникой всегда было приоритетным“)», — подчеркнул он.

«Республикабызның курку белмәс коткаручыларына башкаларның гомерләрен саклап калу өчен үзләренекен куркыныч астына куярга әзер торганнары, профессиональлекләре һәм фидакярлекләре өчен рәхмәт белдерәм! („Благодарю всех спасателей нашей республики за их профессионализм и самоотверженность, готовность рисковать своей жизнью ради сохранения жизни других!“)» — заключил Рустам Минниханов.