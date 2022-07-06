Минниханов вручил покидающему свой пост консулу Китая в Казани медаль 100-летия ТАССР

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с Генеральным консулом КНР в Казани У Инцинем, который завершает свою миссию в столице Татарстана и направляется на другое место работы. Встреча прошла в здании генконсульства.

Минниханов отметил личный вклад У Инциня в укрепление сотрудничества между Татарстаном и Китаем в рамках российско-китайских отношений. «Сегодня взаимодействие Генерального консульства Китая с государственными органами нашей республики находится на очень высоком уровне», – подчеркнул Президент РТ и добавил, что Татарстан активно сотрудничает с китайскими партнерами. По его словам, в последние годы контакты стали особенно интенсивными.

«Вы заложили очень хороший фундамент. Главное, чтобы ваш приемник был таким же активным и инициативным. Уверен, что позитивная динамика взаимодействия между Татарстаном и КНР сохранится и впредь», – добавил Президент РТ и вручил У Инциню медаль в честь 100-летия ТАССР, сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Для меня эта награда – большая честь и высокая оценка не только моего труда, но и работы всего коллектива нашего генконсульства. Хочу заверить, что я всегда буду верным другом Татарстана», – сказал в свою очередь У Инцинь.