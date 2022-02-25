Минниханов вручил ордена, медали и почетные звания жителям Набережных Челнов

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Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в совете Набережных Челнов и вручил награды ряду жителей Автограда. Церемония награждения состоялась во Дворце творчества детей и молодежи, сообщается на официальном сайте города.

Почетного звания «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» удостоился слесарь-ремонтник 6 разряда ремонтно-механического цеха завода запасных частей и компонентов ПАО «КАМАЗ» Фанис Зиннатуллин.

Также руководитель республики присудил почетное звание «Заслуженный машиностроитель Республики Татарстан» замдиректора по производству «АСТЕЙС» Олегу Сырикову, «Заслуженный врач Республики Татарстан» — гендиректору — главному врачу клиники-санатория «Набережные Челны» Юлии Файзовой, «Заслуженный работник сферы молодежной политики Республики Татарстан» — специалисту по работе с молодежью МЦ «Нур» Разиле Кузнецовой и другим.

Орден за «Заслуги перед Республикой Татарстан» был вручен председателю совета союза «Торгово-промышленная палата города Набережные Челны РТ» Юрию Петрушину. Мама пяти детей Нина Медведева удостоилась медали «Ана даны — Материнская слава».