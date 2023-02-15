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Минниханов вручил Орден Мужества вдове рядового Евгения Зорина
Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил вдове рядового Евгения Зорина, уроженца Черемшанского района, Орден «За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга». Указ о посмертном награждении героя ранее подписал Президент России Владимир Путин.
В беседе с семьей Евгения Зорина Минниханов поблагодарил родителей за воспитание достойного сына Отечества и пообещал, что близким погибшего будет оказана вся необходимая помощь, сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Евгений Зорин ушел на военную службу по контакту в июне 2021 года. В Черемшане увековечат его память – в частности, планируется присвоить его имя одной из улиц, а также, установить мемориальную доску на фасаде Кутеминской средней школы, где он учился.
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