Минниханов наградил орденом «Дуслык» поэта и писателя Разиля Валеева

Фото: пресс-служба Президента Татарстана

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов вручил орден «Дуслык» писателю, поэту, общественному деятелю, почетному гражданину Нижнекамска Разилю Валееву.

Разиль Валеев внес большой вклад в развитие литературы и искусства в Республике Татарстан. Он является лауреатом международных и национальных премий, защитником и приверженцем татарского языка и культуры. В Нижнекамске Валеев учредил премию для талантливых школьников, проявивших свои способности в литературной деятельности на татарском языке.

Централизованная библиотечная система Нижнекамска объявила 2022-й Годом Разиля Валеева, которому исполнилось 75 лет. «Это уважаемый человек, сделавший и продолжающий делать многое для сохранения родного языка, культуры и традиций. Он очень многое делает для библиотек республики», — поделились с «Татар-информом» руководитель Централизованной библиотечной системы Гульназ Арсланова.

Орден «Дуслык» является второй по значимости государственной наградой Татарстана. Им награждаются граждане за особые заслуги в укреплении международного авторитета Республики Татарстан, дружбы и сотрудничества между РТ и иностранными государствами, другими субъектами Российской Федерации, за значительный вклад в развитие экономических, торговых, научных, технических, социальных, культурных связей и промышленного потенциала, эффективной инвестиционной, благотворительной и общественной деятельности, способствующих процветанию региона.