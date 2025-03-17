Минниханов вручил орден «Дуслык» экс-президенту Федерации шахмат РТ

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил орден «Дуслык» бывшему президенту Федерации шахмат РТ Геннадию Захарову. Встреча прошла в Доме Правительства региона, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Геннадий Захаров удостоен награды за особый вклад в развитие и популяризацию шахмат в Республике Татарстан, многолетнюю плодотворную работу и активную общественную деятельность. Вручение ордена состоялось на следующий день после того, как бывший руководитель Федерации шахмат РТ отметил 90-летний юбилей.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Геннадий Николаевич Захаров родился 16 марта 1935 года. В 1983–1985 годах занимал пост министра мелиорации и водного хозяйства ТАССР, в 1986–1988 годах работал заместителем Председателя Совета Министров ТАССР. С 1988 по 2010 год руководил отделением «Банк Татарстан» Сбербанка России. В 2004–2022 годах – президент Федерации шахмат РТ.

Сейчас Геннадий Захаров является членом наблюдательного совета общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России».