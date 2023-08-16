Минниханов вручил новые служебные машины начальникам районных управлений образования

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил ключи от 49 новых автомобилей LADA Vesta педагогическим работникам. Служебные машины получили начальники отделов и управлений образования муниципалитетов. Церемония прошла на площадке Госсовета РТ.

«В преддверии нового учебного года есть добрая традиция – делать подарки. Система образования базируется на отделах образования муниципалитетов и городских округов. Конечно, ваша мобильность и эффективность во многом будет зависеть от наличия транспорта, который позволит более оперативно работать», – сказал Минниханов собравшимся.

Ранее в рамках ежегодного августовского совещания педагогических работников в 2017 году управлениям образования муниципальных районов были переданы 49 автомобилей LADA Largus. Из-за интенсивной эксплуатации они уже исчерпали свой ресурс, многие подлежат списанию. В связи с этим глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин обратился к руководству республики с просьбой обновить парк машин.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Понятно, что времена непростые и с доходами, и с источниками. Но самая главная проблема была в том, что такая модель машины очень лимитирована, ее нет. Наши земляки работают в Москве, но когда нужно, они оказывают нам поддержку», – отметил Раис РТ.

В завершение церемонии он поздравил педагогических работников с новым учебным годом, подчеркнув, что «образование – это будущее». «Может быть, сегодня мы не видим плоды нашей работы, но будущее республики в том, что мы можем сделать для нашего подрастающего поколения», – заявил Минниханов.

После этих слов руководитель республики передал символический ключ на автомобили министру образования и науки.

В мероприятии также приняли участие заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов, руководитель Совета муниципальных образований РТ Экзам Губайдуллин, главы муниципалитетов.