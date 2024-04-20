Минниханов вручил награды в преддверии Дня местного самоуправления

Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил медали и благодарности коллегам из районов в преддверии Дня местного самоуправления.

«На их плечах большая работа. Я сам прошел муниципальную школу и глубоко уважаю труд этих людей», - написал руководитель республики в своем телеграм-канале.

Согласно опубликованным фото, медали «За заслуги в развитии местного самоуправления» получили руководитель аппарата исполкома Казани Булат Алеев, глава Нижнебишевского сельского поселения Дамир Насертдинов, начальник отдела по организации работы с органами местного самоуправления и территориальными органами Бугульминского района Гульфия Нигматуллина и многие другие. Также глава Мензелинского муниципального района Айдар Салахов получил медаль «За доблестный труд».

Минниханов также поблагодарил всех трудящихся в этой области за их деятельность и пожелал им и их семьям здоровья, благополучия.

фото: телеграм-канал Раиса РТ Рустама Минниханова