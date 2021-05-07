Минниханов вручил награды погибших героев Великой Отечественной войны их родственникам

В казанском театре оперы и балета имени Мусы Джалиля прошел концерт, посвященный грядущему Дню Великой Победы. На нем Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил родственникам погибших героев Великой Отечественной войны государственные награды. Перед награждением он обратился к собравшимся с поздравительной речью.

«Уважаемые фронтовики и труженики тыла, военнослужащие Казанского гарнизона. От всего сердца поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Этот праздник особенный. В каждой семье помнят и чтят своих героев. Их имена навсегда останутся в наших сердцах. Об их подвиге мы будем рассказывать детям, внукам и правнукам», — отметил Рустам Минниханов.

Путь к Великой Победе был крайне долгим и трудным. Сотни тысяч татарстанцев отдали свои жизни ради мирного будущего, подчеркнул Президент Татарстана. После объявили минуту молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Особо тепло руководитель Татарстана поздравил с предстоящим праздником ветеранов.

«В этот светлый праздник прежде всего хочу обратиться к ветеранам. Низкий вам поклон, глубочайшее признание за Великую Победу и ваш боевой и трудовой подвиг во имя Родины и будущих поколений», — обратился Минниханов к присутствующим.

Он вручил награды за героизм в Великой Отечественной войне родственникам уже погибших на полях сражений или ушедших из жизни татарстанцев. Всего передали пять медалей и орденов. Трое из награждаемых героев погибли на фронтах, а двое вернулись домой и ушли из жизни в 70-х годах прошлого века.

Затем собравшихся ветеранов, представителей власти, зрителей ждал концерт с песнями военных лет. Музыкальные коллективы и солисты исполнили такие широко известные композиции, как «Яблочко», «Смуглянка», «Темная ночь» и др.