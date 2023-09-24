Минниханов вручил награды победителям Всероссийской спартакиады СКР

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов и заместитель председателя Следственного комитета России генерал-лейтенант юстиции Александр Клаус приняли участие в церемонии награждения победителей Всероссийской спартакиады СКР. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Сначала награды победителям спартакиады в индивидуально-командных видах спорта (плавание и легкая атлетика) вручили руководитель СУ СКР по РТ Валерий Липский и заслуженный тренер РФ, главный судья соревнований Ольга Павлова.

Затем победителей в командных видах спорта (баскетбол, волейбол и мини-футбол) наградили министр спорта РТ Владимир Леонов и олимпийская чемпионка Дарья Шкурихина.

Далее заместитель председателя Следственного комитета России генерал-лейтенант юстиции Александр Клаус и Раис Татарстана Рустам Минниханов вышли на сцену для поздравления и награждения победителей спартакиады в общекомандном зачете.

Всероссийская спартакиада Следственного комитета России в Казани Фото: пресс-служба СКР

«Сегодня мы завершаем первую Всероссийскую спартакиаду Следственного комитета Российской Федерации. Уверен, что за истекшие дни спортсмены проявили все лучшие качества, которые характеризуют их как настоящих спортсменов и настоящих сотрудников Следственного комитета РФ», — подчеркнул Александр Клаус.

Зампред СКР заметил, что турнир должен запомниться участникам в том числе потому, что они «оказались в кругу своих друзей, посмотрели замечательный город», где их «встретили с настоящим татарстанским гостеприимством».

«Задана высокая планка! Надеюсь, что спартакиада Следственного комитета РФ станет традиционной, и мы будем встречаться вновь и вновь», — подытожил он и поблагодарил руководство республики в лице Рустама Минниханова за высокий уровень организации мероприятия.

Раис Татарстана в свою очередь отметил, что для региона большая честь принимать у себя Всероссийскую спартакиаду Следственного комитета России.

Всероссийская спартакиада Следственного комитета России в Казани Фото: пресс-служба СКР

«Если у нас были какие-то недостатки, будем стараться их исправлять. Но мы постарались, чтобы всё было организовано достойно. Мы искренне благодарны каждому из вас, и сегодня кто-то получил награду, кто-то пока еще не получил. Но главное, что вы вместе решаете важнейшую правоохранительную задачу — <…> ваша работа очень важна для обеспечения правопорядка и развития экономики», — сказал Рустам Минниханов и заверил, что Татарстан всегда готов вновь принять будущие игры.

После этого состоялось собственно награждение победителей спартакиады в общекомандном зачете. Третье место взяла команда Северо-Западного федерального округа, второе —Сибирского федерального округа. Первой стала команда Приволжского федерального округа.

Перед церемонией прошла рабочая встреча Рустама Минниханова и Александра Клауса. Стороны обсудили вопросы совершенствования деятельности СКР по РТ и дальнейшего взаимодействия.

Состязания были организованы на площадке Международного выставочного центра «Казань-Экспо». В финальном этапе турнира участвовали восемь сборных федеральных округов, а также команды центрального аппарата Следственного комитета и Следственного управления СКР по РТ. В общей сложности около 350 представителей 39 регионов страны боролись друг с другом в пяти спортивных дисциплинах: волейболе, баскетболе, легкой атлетике, мини-футболе и плавании.