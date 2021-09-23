Техника и командный дух: Минниханов поздравил «Динамо – Ак Барс» с золотом чемпионата РФ

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня вручил медали «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики» и объявил благодарности игрокам, тренерам и всему персоналу команды хоккея на траве «Динамо – Ак Барс».



Фото: Ильгиз Гильманов

Награждение прошло в Резиденции Президента РТ во время торжественного приема по случаю победы казанских хоккеистов на чемпионате России в сезоне 2020/2021 года. Это чемпионство для коллектива игроков – уже 19-е в их истории.



Фото: Ильгиз Гильманов

Рустам Минниханов отметил роль и участие всех причастных к этой победе: игроков, тренеров, руководства клуба, физкультурно-спортивного общества «Динамо», спонсоров и болельщиков.

Президент республики подчеркнул, в Татарстане налажена система, при которой многие воспитанники спортивной школы играют в командах мастеров Казани, а хоккей на траве, в частности, обретает массовый характер.

«В настоящее время хоккеем на траве в республике занимаются 1582 человека, в том числе 643 женщины. В Республиканской спортивной школе олимпийского резерва "Динамо" занимаются 865 детей. Это важно, это значит, что у вас есть последователи. С ребятами работают 18 штатных тренеров», – обратил внимание собравшихся Рустам Минниханов.

Фото: Ильгиз Гильманов

Президент Федерации хоккея на траве России Антон Мороз выразил уверенность, что у казанских игроков в следующем сезоне будет юбилейная, 20-я, победа.

«Не сомневаюсь в этом, потому что команда действительно доказала свое право на чемпионство, а […] хоккей на траве по-настоящему развивается именно в Татарстане, настоящей столице хоккея на траве в России. Как только пройдут все ковидные ограничения, мы примем в Казани чемпионат Европы, и я уверен, что он пройдет на самом высоком уровне», – приоткрыл планы Антон Мороз.

Оптимистичен в своих прогнозах и главный тренер команды Араик Маргарян.

Фото: Ильгиз Гильманов

«Считаю, что сегодняшняя наша встреча – это залог нашего чемпионства на будущий год. Это мое предположение принимает и команда. Тот старт, который дается здесь, нам важен, такого [отношения к хоккею на траве] нет ни в одном регионе. Ребята это понимают. И мы постараемся стать в следующий год чемпионами в 20-й раз», – сказал главный тренер игроков.



С ним солидарен и капитан команды Марат Гафаров, который заметил, что к их успеху причастны многие: и спонсоры, и руководство клуба, которым он от имени всех игроков команды выразил благодарность.

«Мы очень рады и горды защищать цвета нашей республики на российской и международной арене», – заверил всех Марат Гафаров.

Но не только хоккеисты принимали поздравления и награды – из их рук Рустам Минниханов сам получил золотую медаль и памятную хоккейную клюшку.

Фото: Ильгиз Гильманов

Среди тех, кто как раз и защищает сегодня цвета республики и Казани – 20-летний Иван Сергеев. В спорт его еще в детстве привели родители, ему хоккей на траве понравился.

«Необычный вид спорта, редкий, командный, он предполагает постоянный накал страстей [...]. У меня и младший брат занимается хоккеем на траве», – сказал молодой игрок команды корреспонденту ИА «Татар-информ».

Иван не скрывает, что испытал необычайную радость, когда «Динамо – Ак Барс» стал чемпионом.

В этом есть заслуга всех служб клуба, считает спортивный доктор команды Виль Хакимов.

«При подготовке игроков к выступлениям есть свои особенности, хоккей с мячом несет с собой повышенную травмоопасность, серьезные физические нагрузки, ведь наша игра что-то смежное между большим футболом и хоккеем на льду», – рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» Виль Хакимов.

Доктор признался, что в команде подобрались крепкие ребята, которые готовы преодолевать все сложности и идти к новым победам.

Казанская мужская команда по хоккею на траве образована в 1981 году на базе Казанского химико-технологического института и выступала под флагом физкультурно-спортивного общества «Буревестник».



Фото: Пресс-служба Президента РТ

С 2000 года команда выступает под флагом ФСО «Динамо».

С 2020 года – «Динамо – Ак Барс».

С 2001 года по настоящее время должность главного тренера команды занимает заслуженный тренер Армении и России – Араик Маргарян.