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Политика 13 ноября 2024 17:16

Минниханов вручил медали заместителям полпреда РТ в РФ

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Минниханов вручил медали заместителям полпреда РТ в РФ
Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил государственные награды республики заместителям вице-премьера РТ — полномочного представителя РТ в РФ Равиля Ахметшина. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

Заместитель полпреда по взаимодействию с органами госвласти в сфере культуры, науки, образования и связям с общественностью Эмиль Файзуллин удостоен медали РТ «За доблестный труд». Он награжден за «высокие достижения в профессиональной деятельности и многолетний добросовестный труд».

В свою очередь заместитель полпреда по координации международных и экономических связей Фаннур Гарифуллин за многолетний плодотворный труд и заслуги в профессиональной деятельности удостоен медали «100 лет образования ТАССР».

Церемония состоялась в Москве, в Полпредстве Татарстана в РФ. В ней принял участие полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин. Он отметил активность и инициативность своих заместителей, их большой вклад в работу полномочного представительства.

#полпредство рт в рф #Рустам Минниханов #госнаграды
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