Минниханов вручил медали «Родительская доблесть» родителям многодетных семей Татарстана

Фото: © пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов в День защиты детей в Казанском Кремле наградил пять многодетных семей республики. На торжественном приеме он вручил им медали «Родительская доблесть» и памятные подарки.

«Сегодня, в день защиты детей, в теплой и душевной обстановке хочу впервые вручить медаль Республики Татарстан "Родительская доблесть", которых удостоены пять супружеских пар нашей республики. Создание условий для устойчивого семейного благополучия - главная задача государства. Важно, чтобы каждая семья жила в гармонии, согласии и комфорте, уверенно и село смотрела в будущее», - обратился к награждаемым Минниханов.

Он отметил, что сейчас растет количество многодетных семей, за последние 10 лет их количество выросло почти на 70%. По словам Президента Татарстана, чем больше таких семей, тем крепче страна и сильнее республика.

«Сегодня особенно важно обратить пристальное внимание на укрепление и сохранение полноценной семьи. Нравственное и духовное воспитание ребенка - это совместная и неделимая ответственность каждого из родителей», - подчеркнул Минниханов.

Республиканская медаль «Родительская доблесть» вручается впервые и была учреждена для повышения авторитета семьи. Награда полагается родителям, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей.

Первых наград удостоились пять семей из разных муниципалитетов Татарстана. В частности, медали получили семья Фарваевых, которые живут в Бавлинском районе и воспитывают девятерых детей.

«В молодости я не хотела много детей, думала, что будет максимум двое. Но как только мы поженились, муж сразу сказал, что меньше пяти не будет. Сначала я это восприняла не всерьез, но в итоге получилось даже больше. Самое главное, чтобы дети были дружные. Не бойтесь иметь много детей, это счастье», - поделилась Татьяна Фарваева.

Она добавила, что в их большой семье есть определенные традиции. Так, например, каждый праздник они собираются все вместе, развешивают по дому шарики и дарят друг другу подарки. Особенно важно, чтобы он был сделан своими руками.

В среду утром Минниханов поздравил жителей республики с Днем защиты детей и опубликовал в соцсетях ролик, посвященный празднику.