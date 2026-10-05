Минниханов вручил ключи от 59 школьных автобусов районам Татарстана

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня вручил ключи от новых школьных автобусов руководителям образовательных организаций республики. Торжественная церемония прошла на площади у Центра уникального мастерства в Казани.

«Сегодня – День учителя. И есть добрая традиция, которая стала неотъемлемой частью нашей работы по развитию образования в республике. Наш автопарк пополняется благодаря федеральной программе комфортными школьными автобусами. Сегодня мы направляем на школьные маршруты еще 59 транспортных единиц», – сказал Минниханов.

По его словам, сейчас автопарк системы образования включает 901 автобус. Они задействованы на 936 маршрутах, которые перевозят более 30 тыс. учащихся.

«Новый автобус – это безопасность и комфорт детей, спокойствие родителей и уверенность в том, что дорога в школу и домой будет надежной. Важно эффективно организовать эксплуатацию школьных автобусов, выполняя все требования перевозки детей, привлекать для работы только профессиональных водителей», – подчеркнул Раис РТ.

Он выразил уверенность в том, что новый автотранспорт будет служить долго и надежно.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин в беседе с журналистами отметил, что обновление парка школьных автобусов необходимо для безопасности перевозок детей.

«Очень ценно, что федеральная и республиканская власти поддерживают систему образования. Ведь самое главное, чтобы дети были живы и здоровы», – заявил он.

Хадиуллин заметил, что в этом году выделено 59 школьных автобусов – 44 марки ГАЗ и 15 – ПАЗ на сумму 208,3 млн рублей. А всего с 2020 по 2025 год закуплено 707 школьных автобусов на общую сумму более 1,9 млрд рублей.

«День учителя – это прекрасный праздник. Сегодня все поздравляют учителей, руководителей образовательных организаций. Ведь учитель – это призвание, и бывших учителей не бывает», – заключил он.