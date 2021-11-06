Минниханов вручил ключи от 100 новых автомобилей победителям конкурса муниципалитетов

В День Конституции Татарстана, 6 ноября, Президент республики Рустам Минниханов наградил победителей конкурса для муниципальных образований РТ. Победители получили новые автомобили для нужд районов — 93 внедорожника, а городским округам вручены ключи от семи микроавтобусов.

«Мы уже долгое время поддерживаем наши муниципальные поселения. За последние годы вручены ключи уже более чем от 2,5 тыс. автомобилей. Я считаю, что те, кто работает в муниципалитетах, — наша опора. Они находятся на грани между властью и населением и решают самые насущные задачи», — сказал Рустам Минниханов.

Затем Президент РТ вручил символический большой ключ председателю Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» Экзаму Губайдуллину, после чего представители районов и городских округов сели в новые автомобили.

«Старые автомобили уже начали ломаться и часто требовать ремонта. Спасибо Президенту Татарстана за новый внедорожник, в котором созданы все условия для комфортной работы, а ее у нас очень много», — поделился впечатлениями представитель Русско-Ошнякского сельского поселения Вакиль Хазиев.

Он особо отметил проходимость внедорожника, так как, по его словам, в районах нужно выезжать к жителям в любую погоду, а такая машина позволит более оперативно помогать людям даже в тяжелых условиях.

Республиканский смотр-конкурс среди муниципальных образований Татарстана проводится ежегодно, начиная с 2010 года, в целях повышения эффективности деятельности муниципальных образований и улучшения качества жизни населения в сельских и городских поселениях.

При проведении конкурса муниципальные образования оценивали по следующим показателям: количество населенных пунктов, среднегодовая численность постоянного населения, налоговые и неналоговые доходы муниципального образования, сумма собранных средств самообложения на одного жителя, количество поголовья крупного рогатого скота, ввод жилья на одного жителя муниципального образования, наличие республиканских и муниципальных программ по поддержке малого и среднего предпринимательства, содействие самозанятости граждан, сумма денежных средств, потраченных на благоустройство поселения, количество преступлений, совершенных на территории муниципального образования, количество социально-культурных и спортивных мероприятий.

В этом году в конкурсе приняли участие все муниципальные районы и два городских округа. Всего для участия было подано 200 заявок, из них выбрано 100 победителей.