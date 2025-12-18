news_header_top
Общество 18 декабря 2025 09:45

Минниханов вручил ключи от 100 автомобилей муниципалитетам Татарстана

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ключи от 96 автомобилей Lada Niva Travel и четырех автобусов Sollers Atlant вручил сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов победителям смотр-конкурса среди муниципалитетов республики. Торжественная церемония прошла на площади перед зданием Госсовета РТ.

«Хочу поздравить наши поселения, которые победили в конкурсе. За 15 лет мы вручили уже 3562 автомобиля. Это не прихоть, а доступность, оперативность и эффективность вашей работы. Качество жизни граждан зависит от оперативности органов местного самоуправления», – заявил Минниханов.

В заключение он еще раз поздравил муниципалитеты с победой, а также с наступающим Новым годом.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в свою очередь заявил, что в Татарстане органы местного самоуправления – это опора и союзник органов государственной власти.

«Эти автомобили – не просто подарок. Они обеспечивают материально-техническую основу взаимодействия с людьми», – заявил Клишас.

Фоторепортаж: Салават Камалетдинов
#конкурс #муниципалитет #Татарстан #Рустам Минниханов
