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Минниханов вручил ключи от 100 автомобилей муниципалитетам — победителям конкурса
Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил ключи от новых служебных автомобилей победителям республиканского смотра-конкурса среди муниципальных образований. Церемония, приуроченная ко Дню республики, прошла на площадке перед «Казань Экспо», передает пресс-служба руководителя республики.
«Прежде всего хочу поблагодарить каждого из вас за непростой каждодневный труд. Мы в своей работе всегда опираемся на наши муниципальные образования», — сказал Рустам Минниханов.
По его словам, за все время проведения конкурса были переданы 3,2 тыс. новых автомобилей.
«Они очень нужны на местах, чтобы вы могли оперативно и качественно выполнять свои должностные обязанности. Муниципальные служащие активно участвуют в поддержке участников СВО и их семей. Благодарю вас за большую работу в части обеспечения наших бойцов гуманитарной помощью», — отметил Раис РТ.
Победителям вручили ключи от 100 автомобилей — 97 машин «Лада Нива Тревел» и 3 микроавтобусов Sollers Atlant.
Конкурс-смотр проводится с целью повышения эффективности деятельности муниципальных образований и улучшения жизни населения в сельских и городских поселениях.
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