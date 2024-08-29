Минниханов вручил ключи от 100 автомобилей муниципалитетам — победителям конкурса

Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил ключи от новых служебных автомобилей победителям республиканского смотра-конкурса среди муниципальных образований. Церемония, приуроченная ко Дню республики, прошла на площадке перед «Казань Экспо», передает пресс-служба руководителя республики.

«Прежде всего хочу поблагодарить каждого из вас за непростой каждодневный труд. Мы в своей работе всегда опираемся на наши муниципальные образования», — сказал Рустам Минниханов.

По его словам, за все время проведения конкурса были переданы 3,2 тыс. новых автомобилей.

«Они очень нужны на местах, чтобы вы могли оперативно и качественно выполнять свои должностные обязанности. Муниципальные служащие активно участвуют в поддержке участников СВО и их семей. Благодарю вас за большую работу в части обеспечения наших бойцов гуманитарной помощью», — отметил Раис РТ.

Победителям вручили ключи от 100 автомобилей — 97 машин «Лада Нива Тревел» и 3 микроавтобусов Sollers Atlant.

Конкурс-смотр проводится с целью повышения эффективности деятельности муниципальных образований и улучшения жизни населения в сельских и городских поселениях.