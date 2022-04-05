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Общество
5 апреля 2022  11:24

Минниханов вручил Григорию Орджоникидзе медаль ордена «За заслуги перед РТ»

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Во вторник, 5 апреля, Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с ответственным секретарем Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорием Орджоникидзе. Он вручил дипломату медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Награда вручена за многолетнее плодотворное сотрудничество и особый вклад в создание объектов культурного и исторического наследия РТ, сообщает пресс-служба Президента Татарстана.

Участники встречи обсуждали совместные проекты, в том числе международные.

Григорий Орджоникидзе прибыл в Казань, чтобы проследить за подготовкой к проведению 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Также он примет участие в заседании Координационного комитета кафедр ЮНЕСКО в РФ (в гибридном формате) и встретится со студентами Университета управления «ТИСБИ».

Напомним, 45-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО должна пройти в Казани в июне этого года. Она приурочена к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года. Главная тема мероприятия — «Межкультурный диалог как императив сохранения всемирного наследия».

#юнеско #Рустам Минниханов
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