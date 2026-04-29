Минниханов вручил государственные награды выдающимся жителям Татарстана

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил государственные награды РФ и РТ наиболее отличившимся жителям республики, сообщили в пресс-службе Раиса. Церемония прошла в Казанском Кремле и была приурочена к празднованию 1 мая и Дня Победы 9 мая.

Минниханов напомнил, что в Год воинской и трудовой доблести по всему Татарстану проходят чествования выдающихся тружеников и защитников Отечества. Эти мероприятия направлены на укрепление уважения к труду и воинской службе, сохранение исторической памяти и воспитание молодежи на примерах настоящих героев, отметил он.

Раис республики подчеркнул, что, несмотря на все вызовы и трудности, Татарстан продолжает устойчивое развитие и сохраняет лидирующие позиции среди регионов России по основным макроэкономическим показателям. Значительные позитивные преобразования происходят в сферах образования, здравоохранения, культуры, молодежной политики и социальной защиты.

Согласно сообщению, Минниханов поприветствовал ветеранов, включая участника Великой Отечественной войны Алексея Ивановича Писарева, находящегося в зале торжеств. Своими подвигами и трудом предыдущие поколения внесли вклад в Великую Победу и восстановление страны, и их пример вдохновляет нынешние и будущие поколения на служение Родине и добросовестный труд, сказал он.

Слова глубокой благодарности Раис РТ выразил военнослужащим – уроженцам республики, которые мужественно выполняют долг в зоне СВО. Поддержка бойцов, обеспечивающих безопасность Родины, всегда находится в центре внимания, подчеркнул он.

Среди награжденных – ветераны труда, нефтяники, деятели культуры, строители, юристы, работники образования, здравоохранения, сельского хозяйства и ЖКХ.



Фото: пресс-служба Раиса РТ

Медалью «100 лет образования ТАССР» награждены участник Великой Отечественной войны Алексей Иванович Писарев, которому исполнилось 100 лет, а также труженицы тыла Антонина Георгиевна Кириллова (102 года) и Гульсиня Маликовна Сабитова (95 лет).

Почетного звания «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации» удостоен старший сержант, заместитель командира взвода войсковой части Южного военного округа, работник НГДУ «Джалильнефть» Рушан Зиннатуллович Исламов.

Медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» награждены военнослужащие Андрей Николаевич Сухоруков, Олег Юрьевич Курочкин, Сергей Алексеевич Пухов, Андрей Анатольевич Синцов и Марс Марсилович Минемуллин.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени награжден заместитель директора по внешним связям НП «КАМАЗ – Автоспорт» Айдар Раисович Беляев.

Ордена «Родительская слава» удостоена многодетная семья Насибуллиных, в которой воспитывается семеро детей.

Наградой «Ана даны» – «Материнская слава» отмечена многодетная мать Наталия Николаевна Давкаева.

Орден «Дуслык» вручен ветеранам труда Шамилю Нургалиевичу Шайдуллину, Виктору Валентиновичу Морозову, а также Валентине Андреевне Апельганец, Станиславу Георгиевичу Еремину и Виктору Владимировичу Шашмаркину.

Всего вручена 51 государственная награда РФ и РТ.