Минниханов вручил государственные награды в Казанском Кремле

Государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан вручил сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов выдающимся жителям региона в Пушечном дворе Казанского Кремля.

«По сложившейся доброй традиции в канун Нового года мы чествуем в Казанском Кремле наиболее отличившихся татарстанцев. Сегодня в этом зале представители республики, которые являются для всех нас образцом профессионализма, преданности своему делу, честности, служения Отечеству», – сообщил Рустам Минниханов на церемонии награждения.

Он отметил, что к концу 2025 года Татарстан подходит, занимая ведущие позиции по макроэкономическим показателям, сохраняя за собой звание опорного региона России. Эти достижения были бы невозможны без поддержки Президента России Владимира Путина и Правительства страны.

«Нынешний год проходил под знаком Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В республике проводились торжественные мероприятия и чествования ветеранов. Важно и впредь уделять самое пристальное внимание вопросам сохранения исторической памяти, преемственности поколений и патриотического воспитания молодежи», – подчеркнул Минниханов.

Он напомнил, что 2026 год объявлен в республике Годом воинской и трудовой доблести.

«С особой теплотой хочу отметить награждаемых ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла. Федор Константинович Гарбуз – ветеран казанского авиационного завода, Хубайба Музагитовна Баязитова – самый преданный болельщик хоккейного клуба «Ак барс», ну и самое главное, она отмечает свой столетний юбилей», – отметил Раис Татарстана.

Он также заметил, что одна из главных традиционных духовно-нравственных ценностей в российском обществе – крепкая семья. В числе награждаемых сегодня семья Сафиуллиных из Казани, которые воспитали пятерых детей. Один из сыновей – Айнур Сафиуллин за проявленное мужество и отвагу указом Президента страны удостоен звания Героя России. Он сегодня продолжает исполнять свой воинский долг в зоне проведения специальной военной операции.

«Такие семьи – воплощение лучших семейных традиций, правильного и мудрого воспитания детей», – подчеркнул Минниханов.

Ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла Хубайбе Музагитовне была вручена медаль «100 лет образования ТАССР», а Федору Константиновичу – медаль Республики Татарстан «За доблестный труд».

«Моя бабушка Хубайба Музагитовна сегодня отмечает 100-летний юбилей. У нее три дочки, 5 внуков, 11правнуков, 3 праправнука. Она работала конюхом, возила урожай и лес в Ютазинском районе. Сейчас моя бабушка живет с одной из своих дочерей, увлекается хоккеем. Смотрит все матчи команды «Ак барс»», – рассказала «Татар-информу» внучка ветерана Снежана Гильфанова.

Медаль ордена «Родительская слава» получили супруги Альберт Рафаилевич и Лилия Дамировна Сафиуллины. Они в браке 32 года. Лилия Дамировна – бухгалтер, ее супруг трудится в мебельной промышленности.

«Нужно просто любить детей. Каждый ребенок приносит в семью что-то новое», – сказал многодетный отец после церемонии награждения в беседе с журналистами.

Он отметил, что его сын, получивший звания Героя России, с детства проявлял интерес к военной технике, читал книги о полководцах, смотрел патриотические фильмы. Сам Альберт Рафаилевич – ветеран боевых действий в Афганистане.

«Очень приятно, что в нашей стране ценят институт семьи, охраняют и поддерживают материнство и детство», – добавила Лилия Дамировна.

Медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» были отмечены ветераны боевых действий, участники специальной военной операции.

«Татарстанцы сегодня выполняют боевые задачи в зоне проведения СВО. Мы гордимся нашими военнослужащими, которые самоотверженно защищают суверенитет и безопасность государства», – подчеркнул Минниханов.

Всего в этот день государственные награды получили 54 человека – врачи, педагоги, артисты, деятели культуры и искусства, строители, юристы, экономисты, ученые, животноводы, машиностроители, механизаторы.