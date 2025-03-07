Минниханов вручил госнаграды женщинам, внесшим значимый вклад в ОПК Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: rais.tatarstan.ru

В преддверии Международного женского дня Раис Татарстана Рустам Минниханов в Казанском Кремле вручил государственные награды женщинам, внесшим большой вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса региона.

«В Татарстане расположено много предприятий, выполняющих государственный оборонный заказ. Это и производство боеприпасов, и химия, и авиастроение, и судостроение. Сегодня наши заводы перешли на круглосуточный режим работы. Отмечу, что женщины занимают ключевые позиции на промышленных предприятиях. Сегодня именно вы, представительницы прекрасного пола, вносите важный вклад в обеспечение безопасности страны. Мы не перестаем вами восхищаться», – обратился к награждаемым Рустам Минниханов.

Он подчеркнул, что, несмотря на всю сложность работы и большую ответственность, женщины на производствах остаются очаровательными, нежными и красивыми.

Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов вручил около 40 наград, среди которых были медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и «За заслуги перед Республикой Татарстан», медали Республики Татарстан «За доблестный труд» и «100 лет образования ТАССР», а также благодарность Раиса РТ. Кроме того, несколько женщин получили почетные звания заслуженных машиностроителей и химиков Татарстана.

«Мы искренне признательны за такую высокую оценку нашего труда. Мы все работаем на благо нашей Родины и гордимся достижениями наших предприятий. Хочу пожелать всем нам новых открытий, возможностей проявить себя. А вам, Рустам Нургалиевич, хочу пожелать бесконечных источников вдохновения и энергии для осуществления проектов ради развития нашего любимого Татарстана. Республика – это островок счастья, где много национальностей поддерживает друг друга и стремится к общей цели», – выступила с ответным словом руководитель службы трудовых контрактов ПАО «КАМАЗ» Фирая Косинова.

Рустам Минниханов вручил медали и благодарности женщинам, при этом дарил цветы и не забывал о комплиментах в адрес каждой награждаемой.