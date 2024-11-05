Минниханов вручил госнаграды за вклад в развитие гражданского общества

Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил жителям республики государственные награды за вклад в развитие институтов гражданского общества. Церемония вручения премии Раиса РТ состоялась в Казанском Кремле.

«Торжественная церемония награждения проходит в дни празднования знаменательных дат: вчера мы всей страной отмечали День народного единства, а завтра – День принятия Конституции Татарстана. Премия за вклад в развитие институтов гражданского общества в республике вручается с 2015 года. За эти годы порой в самых непростых условиях наше общество показало свою зрелость и стало настоящей опорой нашего государства. Отрадно, что с каждым годом увеличивается количество организаций, основной деятельностью которых становится развитие благотворительности и волонтерства. Реализуются социально значимые проекты, которые меняют к лучшему жизнь наших людей», – обратился к награждаемым Рустам Минниханов.

Был отмечен труд представителей общественных движений Татарстана. Так, награды получили ответственный секретарь Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Илсояр Гарифуллина, председатель Региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) РТ Хабир Иштиряков, директор центра «Форпост» Пестречинского района Наиля Тазиева.

Кроме того, отмечен ряд организаций республики: благотворительный фонд «Закят», местная общественная организация матерей, имеющих детей с ограниченными возможностями и особенностями развития, «Благо» Бавлинского района, благотворительный фонд имени Анжелы Вавиловой, Национально-культурная автономия башкир РТ и Союз десантников Татарстана.

«Это высокая оценка нашего труда. Но это все благодаря нашим активистам, которые после выхода на заслуженный отдых не сидят дома. Не жалея своих сил, они стараются вносить свою лепту в развитие гражданского общества нашей республики», – поделился с «Татар-информом» Хабир Иштиряков.

Он подчеркнул, что Татарстан сегодня развивается высокими темпами не только благодаря грамотному руководству республики, но и большому вкладу тех людей, которые продолжают активную гражданскую деятельность после ухода на заслуженный отдых.

В заключение церемонии Рустам Минниханов сделал общее фото со всеми награждаемыми и пригласил их на торжественный фуршет.