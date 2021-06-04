Минниханов вручил госнаграды РТ спортсменам ватерпольной команды «Синтез»

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил ватерпольную команду «Синтез» с победой в чемпионате России по водному поло среди мужских команд сезона-2020/2021 года и вручил спортсменам госнаграды.

«Поздравляю вас с великолепным выступлением в суперлиге сезона-2020/2021. Вы на протяжении всего сезона показывали стабильно высокий уровень мастерства и одержав победы во всех матчах заслуженно стали победителями чемпионата России», – сказал Минниханов.

Спортсменам вручили медали, а также благодарственные письма от имени Президента Республики Татарстан.

«Завоевание второго титула подряд и третьего в истории – это итог планомерной работы всего коллектива: игроков, тренерского состава руководства, административного персонала и федерации водного поло республики», – подчеркнул Президент РТ.

Медаль «За доблестный труд» получила пресс-атташе спортивного клуба по водным видам спорта «Синтез» ПАО «Казаньоргсинтез» Ольга Камардина.

Медаль «100 лет образования ТАССР» получили главный тренер спортивного клуба по водным видам спорта «Синтез» ПАО «Казаньоргсинтез» Марат Закиров, президент спортивного клуба по водным видам спорта «Синтез» ПАО «Казаньоргсинтез» Ирек Зиннуров, игроки «Синтеза» Артем Одинцов и Алексей Рыжов-Аленичев.

Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Республики Татарстан» получили: спортивный директор спортивного клуба Роман Афонин, администратор Эмиль Ершов, тренер Артур Фатахутдинов, а также игроки Никита Деревянкин, Эмиль Зиннуров, Николай Лазарев, Адель Латыпов, Сергей Лисунов.

Благодарность Президента Республики Татарстан была вручена врачу клуба Вусалу Абдуллаеву, игрокам Степану Андрюкову, Игорю Бычкову, Евгению Кострову, Арслану Закирову, Даниилу Пронину, Ивану Сучкову, Игорю Чиркову, Роману Шепелеву и Егору Васильеву, массажисту Рустему Галиеву, а также тренерам Анвару Галимзянову и Евгению Ярощуку.

Команда «Синтез» неоднократно становилась победителем и призером крупных российских и международных соревнований. Игроки команды становились призерами Олимпийских игр в составе сборной России.

На развитие водного поло в республике повлияло строительство плавательного бассейна «Оргсинтез». Это был первый универсальный бассейн в Казани, который имел большую 50-метровую чашу и вышки для прыжков в воду. В 1973 году завершилось его строительство и в 1974 году была сформирована ватерпольная команда «Синтез».

На сегодняшний день водным поло в Татарстане занимаются на профессиональном уровне порядка 600 человек. Особую популярность водное поло приобрело после Универсиады-2013 и чемпионата мира по водным видам спорта-2015.