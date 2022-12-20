Минниханов вручил госнаграды отличившимся жителям Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня в Казанском Кремле вручил отличившимся жителям региона государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Руководитель республики обратил внимание на то, что уходящий год оказался непростым и стране пришлось столкнуться с серьезными вызовами. «Сплотившись вокруг нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина, мы вместе преодолеваем трудности, продолжаем плодотворно работать во благо родного Татарстана и нашей страны», — поделился он своим видением ситуации.

Президент РТ отметил, что в условиях проведения специальной военной операции на Украине предприятия и общественные организации, а также многие обычные жители республики принимают активное участие в организации помощи участникам боевых действий и членам их семей.

«Мы благодарны всем, кто вносит свой вклад в это благое дело. Особые слова признательности сегодня звучат в адрес присутствующих в этом зале Героев Российской Федерации Марата Равильевича Алыкова и Рафика Рашитовича Ихсанова, депутата Государственной Думы РФ Ирека Борисовича Богуславского, руководителей предприятий и общественных организаций, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, меценатов и волонтеров. Вы все — яркий пример патриотизма и гуманизма!» — заявил Рустам Минниханов.

При этом Президент Татарстана обратил внимание на то, что республика продолжает устойчиво развиваться и сохраняет лидерские позиции среди регионов России. «Сегодня мы также чествуем представителей отраслей промышленности, бизнеса и социальной сферы, которые вносят важный вклад в развитие нашей республики и повышение качества жизни населения», — сказал он.

Отдельно руководитель республики отметил награждаемых представителей науки, культуры и искусства, среди которых были дирижер Анатолий Шутиков, татарский поэт Газинур Мурат, артистка Гульшат Шарапова. «Безусловно, лучшее подтверждение вашего таланта и мастерства — любовь и признание татарстанцев», — заметил Президент Татарстана.

Была среди награжденных и директор Многонациональной воскресной школы Вахитовского района Казани Маринэ Хухунашвили. Рустам Минниханов напомнил, что следующий год объявлен в республике Годом национальных культур и традиций.

«Татарстан имеет богатое историко-культурное наследие, национальные традиции. В нашей гостеприимной республике в мире и согласии живут представители разных народов. Уверен, совместными усилиями органов власти, широкой общественности и бизнес-сообщества следующий год будет насыщен добрыми делами и позитивными результатами», — заключил Рустам Минниханов.