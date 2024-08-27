Минниханов вручил госнаграды многодетным матерям

Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил награды многодетным матерям. Церемония награждения прошла 27 августа в Казанском Кремле.

Как сообщает пресс-служба руководителя республики, в мероприятии приняли участие 45 семей со всего Татарстана. В торжественном приёме поучаствовала и супруга Минниханова Гульсина.

Среди награжденных оказались родители 5 детей Ильнур Мотыгуллин и Алия Нуралиева. Им Минниханов вручил медали ордена «Родительская слава».

Также Раис РТ вручил медали «Ана даны – Материнская слава» многодетным матерям: Фирузе Шариповой из Азнакаевского района, Фание Каримовой из Альметьевского района, Марие Псурцевой из Лениногорского района, Гузелии Гильфановой из Тукаевского района и Нине Андреевой из Черемшанского района.

Минниханов подчеркнул, что семья является основой любого государства, поэтому очень важно поднимать темы семейных ценностей и показывать позитивный жизненный опыт больших крепких семей. Он также напомнил, что 2024-й объявили в России Годом семьи.

«Семья – это залог сохранения традиций, культуры, родного языка. Вы взяли на себя благородный, неоценимый труд родительства – достойно воспитать замечательных детей», - сказал Раис РТ семьям, участвующим в церемонии.

Он добавил, что именно в семье закладываются основные человеческие ценности: любовь к земле и родному дому, верность Родине, ответственность и трудолюбие.

Отдельные слова благодарности Минниханов выразил матерям и женам участников СВО, которые сегодня защищают свое Отечество. По словам Раиса РТ, такие женщины являются надежным тылом и опорой для военнослужащих.

Также наша страна испытывает гордость за своих многодетных семей и семей, которые воспитывают приемных чад, говорит Раис Татарстана.

«Мы гордимся нашими многодетными семьями, семьями с приемными детьми за их щедрость души, любовь и заботу», - сказал Минниханов.

Фото: телеграм-канал Рустама Минниханова